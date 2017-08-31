У Дніпрі чиновникам заборонили відвідувати шкільні урочисті 1 вересня

У Дніпрі посадовцям міськради заборонили відвідувати урочисті заходи у школах 1 вересня. Про це у четвер повідомили у дніпровській мерії.

За даними міськради, виняток становлять лише ті, хто ведуть до школи власних дітей як приватні особи.

Як поінформували у міськраді, відповідне розпорядження з ініціативи мера Бориса Філатова підписала його заступниця Світлана Єпіфанцева, що виконує обов’язки мера на час відпустки Філатова.

Як розповів заступник міського голови Олександр Шикуленко, чиновникам також заборонено виступати з промовами у школах. Розпорядження також рекомендує депутатам утриматись від участі у шкільних заходах.

«Цим розпорядженням рекомендується депутатам всіх рівнів – маються на увазі депутати і міської ради, і районних рад – не брати участі у таких заходах», – зазначив Олександр Шикуленко.

Водночас у міськраді нічого не повідомили про санкції, які застосовуватимуть щодо посадовців, які порушать заборону.