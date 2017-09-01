День знань: яких змін потребує українська освіта – ранковий ефір Радіо Свобода

Чи можливо здобути гідну освіту без репетиторів?

Що чекає гривню на 22 році життя?

Асоціація Україна-ЄС набуває остаточної чинності.

На ці теми ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук говоритиме з гостями студії. Відповідатимуть на запитання: директор Центру тестових технологій і моніторингу якості освіти, заслужений вчитель Віктор Громовий, екс-керівник Центру оцінювання якості освіти професор Ігор Лікарчук, директор репетиторської компанії «Буки» Вадим Синжерецький, голова Асоціації керівників шкіл Києва Тетяна Садунова. Фінансовий експерт Сергій Фурса, колишній урядовець (на керівних посадах у Міністерстві зовнішньоекономічних зав’язків та Мінфіні) Борис Соболєв, фінансист Станіслав Аржевітін. народний депутат (фракція БПП), голова підкомітету з питань євроінтеграції Світлана Заліщук, народний депутат (фракція БПП) член комітету з питань податкової та митної політики Оксана Продан, керівник Фонду «Відродження» Євген Бистрицький.