Бойовики минулої доби стріляли на Донбасі 24 рази – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 31 серпня підтримувані Росією бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України.

«Як і декілька попередніх днів, основна активність ворога зберігалась на донецькому напрямку. Зокрема, майже 70 відсотків від загальної кількості добових обстрілів припадають на Авдіївську промзону, шахту Бутівка та Зайцеве», – йдеться в ранковому зведенні.

Під час обстрілів бойовики використовували здебільшого стрілецьку зброю, додали у штабі.

На сайтах угруповань «ДНР» та «ЛНР» станом на 6:30 ранку п’ятниці не вказують, як минули останні години на підконтрольних донецьким і луганським бойовикам територіях.

Черговий режим припинення вогню мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.