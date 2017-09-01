Білий дім проситиме Конгрес про кошти на відновлення постраждалих від урагану «Гарві» штатів

У Білому домі 31 серпня заявили, що проситимуть Конгрес про надзвичайне фінансування, щоб відновити постраждалі від урагану «Гарві» штати Техас та Луїзіана.

«Адміністрація зробить відповідний додатковий запит для Конгресу… Йтиметься про 100 тисяч постраждалих будинків з різним ступенем страхування, декотрі зі страхуванням від повеней. Хтось застрахований, хтось – ні», – сказав радник президента США з питань безпеки Том Боссерт.

Втім, він не уточнив про яку суму йтиметься. Але, за оцінками, це можуть бути мільярди доларів. «Це велике число», – додав Боссерт.

Білий дім також оголосив, що президент США Дональд Трамп особисто пожертвує 1 мільйон доларів на відновлення територій, постраждалих від буревію.

Ураган «Гарві» вдерся на територію американського штату Техас минулого тижня, спричинивши тут рекордні зливи. Значні території міста Г’юстон та інші місцевості штату затоплені. Загинули понад 30 людей.