Лідер угруповання «Ісламська держава» все ще живий – командувач коаліційних сил

Командувач коаліційних сил під проводом США в Іраці та Сирії, генерал-лейтенант Армії США Стівен Таунсенд заявив, що лідер угруповання «Ісламська держава» Абу Бакр аль-Багдаді, ймовірно, все ще живий і переховується в долині річки Євфрат між Іраком і Сирією.

«Ми шукаємо його щодня, я не думаю, що він мертвий», – заявив Таунсенд під час скайп-конференції з журналістами 31 серпня.

Таунсенд сказав, що не знає, де перебуває Багдаді, але екстремістський лідер, можливо, втік з іншими бойовиками в район долини річки Євфрат після того, як втратив контроль над своїми колишніми бастіонами в Мосулі, Таль-Афарі й частині Ракки.

«Коли ми його знайдемо, то, думаю, просто намагатимемось його вбити першими. Гадаю, не варто пробувати схопити його», – сказав генерал-лейтенант Армії США.

Він також додав, що не бачив переконливих доказів, розвідувальних даних чи інших повідомлень, які б засвідчили, що Абу Бакр аль-Багдаді мертвий. «Є також деякі дані у каналів розвідки, що він все ще живий», – сказав Таунсенд.

Повідомлення про смерть Багдаді були ще в червні, коли російська армія заявила, що перевіряє, чи це він загинув під час авіаудару в Сирії.