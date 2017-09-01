Мусульмани святкують Курбан-байрам

У п’ятницю мусульмани всього світу відзначають одне зі своїх найбільших свят Курбан-байрам, яке цьогоріч припадає на 1 вересня. Як повідомили у Духовному управлінні мусульман України, урочисті заходи сьогодні триватимуть на території мечеті Ар-Рахма («Милосердя») в Києві.

Крім того, у всіх мечетях анексованого Росією Криму зранку відбувся святковий молебень. У Сімферополі запланований намаз у залі Палацу культури профспілок. Понеділок, 4 вересня, в Криму оголошено вихідним днем.

«Нелегкі випробування випали на долю кримських татар в окупованому Криму, а щирі почуття віруючих оцінюється окупантами як екстремізм.

Але стійкість та сила духу вселяють впевненість, що ми обов’язково разом пройдемо всі випробування та подужаємо ворога», – написав на сторінці у Facebook з нагоди свята Уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

Курбан-байрам – одне з головних свят в ісламському календарі, що знаменує закінчення хаджу. У це свято як обряд поклоніння мусульмани здійснюють заклання жертовної тварини. Курбан-байрам також називають святом жертвопринесення.