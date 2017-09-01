США не дадуть грошей Пакистану через підозри про притулок для бойовиків – Держдепартамент

Сполучені Штати відмовляються надавати військову допомогу у 255 мільйонів доларів Пакистану, доки не будуть знищені всі «безпечні притулки» для антиафганських збройних угруповань. Про це повідомили 31 серпня у Державному департаменті США.

Ісламабад не отримає кошти, поки Вашингтон не впевниться, що влада бореться проти афганських талібів та їх союзників, таких як мережа «Хаккані», які, за даними американських спецслужб, протягом багатьох років проживали в прикордонних районах Пакистану.

Пакистан, тим часом, заперечує, що на його території є бойовики, заявивши, що Сполучені Штати використовують Ісламабад у ролі «цапа-відбувайла» з огляду на невдалу 16-річну кампанію в Афганістані.

Така позиція США щодо Пакистану цього тижня викликала протесну резолюцію в пакистанському парламенті, а також антиамериканські вуличні виступи, які поліція розганяла сльозогінним газом.

«Ми платили мільярди доларів Пакистану і водночас вони утримують тих же терористів, із якими ми боремося. Це має змінитися», – сказав президент США Дональд Трамп минулого тижня.

Держсекретар США Рекс Тіллерсон також заявив, що адміністрація розглядає можливість скорочення допомоги Пакистану, припинивши з ним статус союзника.

Пакистан стверджує, що робить все можливе для ліквідації бойовиків у країні і домігся більшого успіху, ніж його сусід Афганістан із допомогою тисяч військ НАТО і США.