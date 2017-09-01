11 школярок загинули в результаті аварії автобуса в Ірані

У результаті аварії автобуса в Ірані 1 вересня загинули 11 школярок, а також водій. За даними державних ЗМІ, діти їхали в місто Шираз на півдні країни.

Згідно з повідомленнями, автобус з 45-ма особами, переважно дівчатками молодшого шкільного віку, перекинувся на дорозі за понад тисячу кілометрів на південь від Тегерана. Крім загиблих, багато дітей поранені, щонайменше 10 – в критичному стані у лікарні.

Повідомляється, що дівчатка їхали на національну конференцію талановитих школярів у Ширазі.

Іран має одні з найгірших показників у світі за рівнем безпеки дорожнього руху, щорічно тут на дорогах гине 17 тисяч людей. Зазвичай причинами ДТП стають необережне водіння, небезпечні для водіїв і пасажирів транспортні засоби і низький рівень роботи аварійних служб.