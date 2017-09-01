НСЖУ в серпні зафіксувала 5 випадків побиття журналістів

Національна спілка журналістів України заявляє, що зафіксувала протягом серпня п’ять інцидентів із застосуванням фізичної сили до журналістів.

Інциденти сталися, зокрема, у Рівному, Житомирі, Миколаєві, Вінниці та в Одеській області. Як йдеться в повідомленні, постраждалі пов’язують напади зі своєю професійною діяльністю. Окремі випадки сталися безпосередньо під час виконання редакційного завдання і при свідках.

Внаслідок одного з нападів, що стався у Вінниці, постраждалий журналіст досі залишається в лікарні.

Як заявив голова НСЖУ Сергій Томіленко, безкарність за злочини проти журналістів провокує нові випадки нападів.

«Для нас тема захисту прав журналістів не є політичною. Ми не говоримо, при якій владі журналістів били більше, а при якій менше. Ми говоримо, що журналісти мають право на безпечну роботу, на них ніхто не повинен тиснути і перешкоджати. Якщо тисне і перешкоджає – за це має бути відповідальність», – сказав він.

За даними НСЖУ, у липні в Україні трапилося сім випадків побиття журналістів.