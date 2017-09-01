Росія: в Беслані згадують жертв нападу на школу

У російському місті Беслані (республіка Північна Осетія – Аланія) протягом трьох днів триватимуть жалобні заходи, присвячені пам’яті жертв нападу на школу в 2004 році. Жалобна церемонія 1 вересня почалася зі шкільного дзвінка і покладання квітів і пляшок з водою в спортзалі школи, в якій перебували заручники. У заходах візьме участь громадська організація «Матері Беслана».

Згадувати загиблих у бесланській трагедії будуть також в інших російських містах. 3 вересня у Москві біля пам’ятника жертвам трагедії в Беслані, відбудеться церемонія покладання вінків і акція «Мітинг без слів».

1 вересня 2004 року бойовики захопили і протягом трьох днів утримували в заручниках понад 1200 учнів і вчителів школи №1 у Беслані. У результаті нападу і штурму 3 вересня загинули 334 людини, 186 із них – діти.

У квітні 2017 року Європейський суд з прав людини зобов’язав владу Росії виплатити три мільйони євро родичам загиблих і постраждалих через напад у Беслані. ЄСПЛ постановив, що російська влада не впоралася з обов’язком запобігти можливій загрозі життя людей і не спланувала штурм так, щоб мінімізувати загрозу життю заручників.

Кремль не погодився з рішенням ЄСПЛ. Міністерство юстиції Росії оскаржило рішення в суді. Члени організації «Матері Беслана» попросили ЄСПЛ не переглядати рішення.