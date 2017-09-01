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01 Вересень 2017, Київ 12:31
Новини | Суспільство

Вантажівки з гуманітарною допомогою від ООН проїхали на захоплену бойовикам частину Луганщини – ДПСУ

Генсекретар ООН Антоніу Ґутерріш і президент України Петро Порошенко у Києві, 9 липня 2017 року

Вантажівки з гуманітарною допомогою від ООН проїхали у п’ятницю на підконтрольну проросійським бойовикам частину Луганської області. Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України.

«Через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд до неконтрольованої території прослідували 7 вантажних автомобілів від ООН. Транспортні засоби перевозили для жителів Луганської області гігієнічні набори та набори індивідуальні навчальні для раннього дитячого виховання», – йдеться в повідомленні.

За інформацією прикордонників, загальна вага вантажу – більш ніж 41 тонна.

З серпня 2014 року ООН почала надання гуманітарної допомоги для населення України в зоні АТО. У липні зустрічі з генеральним секретарем ООН Антоніу Ґутеррішем у Києві прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив про необхідність збільшення гуманітарної допомоги Україні з боку ООН.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За останніми даними ООН, внаслідок конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.

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