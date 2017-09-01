Грузія: активіст наркореформи отримав штраф замість ув’язнення за зберігання марихуани

Суд у Тбілісі оштрафував на 2 тисячі ларі (820 американських доларів) за зберігання 69 грамів марихуани Беку Цикарішвілі, якого вважають лобістом проведення наркореформи у Грузії.

Суд заборонив йому навчати чи практикувати право упродовж наступних п’яти років, а також працювати у медичному і фармацевтичному секторі упродовж 10 років.

Після винесення вердикту, Цикарішвілі опублікував у Facebook фотографію з підписом «Це ще не кінець. Час декриміналізації».

Беку Цикарішілі арештували у травні 2013 року і засудили до 14 років позбавлення волі. Потім звільнили під заставу.

Його затримання призвело до широкомасштабної кампанії з пом’якшення наркополітики. Ця кампанія привела до створення організації щодо реформи закону про наркотики «Рух білого шуму».

У 2015 році Конституційний суд Грузії оголосив вирок Цикарішвілі неконституційним.

У липні цього року парламент Грузії вніc поправки до законодавства, замінивши покарання за зберігання марихуани з тюремного ув’язнення на штраф.