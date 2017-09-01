Перша група українських туристів, які «застрягли» в Іспанії, вилетіла до України – МЗС

З Іспанії в Україну сьогодні вилетів перший з двох чартерних рейсів з українськими туристами, постраждалими через недбалість туроператора IdrisKa Tour. Про це Радіо Свобода повідомив офіційний представник департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

«На завтра, 2 вересня, призначений ще один рейс, яким мала би повернутись частина громадян України. Ще частина українців – можливо, незначна, – вирішували питання повернення в Україну альтернативним шляхом», – поінформував Кирилич.

За його словами, консул України оперативно встановив контакт з туроператором та авіаперевізником, завдяки чому вдалось погодити наявні суперечливі питання і врегулювати ситуацію.

Тим часом, через недбалість того ж туроператора, близько сотні туристів з України 31 серпня майже 9 годин перебували в аеропорту «Київ», очікуючи на виліт в Іспанію. Це сталось через те, що туроператор своєчасно не оплатив рейс.