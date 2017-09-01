Закриття російських консульств у США схоже на рейдерство – помічник Путіна

У Кремлі вважають закриття російських консульств і дипломатичних об’єктів у США схожим на рейдерське захоплення. Про це 1 вересня заявив журналістам помічник президента Росії Юрій Ушаков.

За його словами, американська влада забрали 6 об’єктів – п’ять, які перебували у власності Росії, і офіс торгового представництва Росії у Нью-Йорку, який орендували. Ушаков висловив думку, що йдеться про подальшу ескалацію напруження між двома країнами, і Москва подумає над відповіддю.

Раніше у п’ятницю міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва буде жорстко відповідати на недружні кроки Вашингтона, хоча і не хоче сваритися зі США і готова з до конструктивної взаємодіяти.

Напередодні США зажадали від російського уряду закрити консульство Росії в Сан-Франциско, а також скоротити дипломатичну присутність Росії у Вашингтоні і Нью-Йорку. США заявили, що ця вимога має бути виконана до 2 вересня.

Нинішній крок адміністрації США став відповіддю на недавню вимогу російської влади до Сполучених Штатів. У липні Москва наполягла на скороченні американського персоналу в Росії на 755 осіб. Москва обґрунтувала цей крок рішенням Конгресу США ухвалити закон про нові антиросійські санкції.