Мінкульт України звернувся до ГПУ через блокування українського храму в Криму

Міністерство культури України звернулося до Генеральної прокуратури України, прокуратури АРК й інших правоохоронних органів із проханням надати правову оцінку блокуванню російськими силовиками 31 серпня церкви рівноапостольних князів Ольги й Володимира Української православної церкви Київського Патріархату в Сімферополі.

Як повідомляє прес-служба відомства, Мінкульт також закликає міжнародні правозахисні організації відреагувати на блокування храму.

У міністерстві зазначають, що «будівля храму була заблокована, все церковне начиння нападники винесли з храму й відвезли в невідомому напрямку».

Крім того, стверджують у відомстві, нападники погрожували фізичною розправою архієпископу Клименту, який намагався отримати інформацію про правові підстави таких дій.

Вранці 31 серпня російські спецслужби заблокували храм св. рівноапостольних князів Ольги й Володимира Української православної церкви Київського патріархату в Сімферополі. При блокуванні храму архієпископа Сімферопольського та Кримського УПЦ КП Клименту пошкодили руку.

Підконтрольні Кремлю управління російської служби судових приставів в анексованому Криму пояснило блокування храму рішенням російського Арбітражного суду Криму.

Після анексії Криму Росією підконтрольна Кремлю влада захопила частину будівель Кримської єпархії Української православної церкви Київського патріархату та провели конкурс на оренду частини приміщень церкви. Архієпископ Сімферопольський і Кримський Української православної церкви Київського патріархату Климент закликав світову спільноту до захисту національних, культурних і релігійних прав громадян України в Криму.

Велика частина православних храмів і громад Криму й Севастополя підпорядковуються УПЦ Московського патріархату.