США занепокоєні через смертний вирок іранському екстрасенсу

США висловлюють «глибоке занепокоєння» через повідомлення, що в Ірані ув’язненого духовного лідера Мохаммада Алі Тахері засудили до смертної кари. Вашингтон закликає Тегеран скасувати це рішення.

В опублікованій 1 вересня заяві Держдепартаменту мовиться, що звинувачення у заснуванні релігійного культу і «розповсюдженні корупції на Землі» порушують зобов’язання Тегерана щодо «поваги і забезпечення його свободи висловлювання, релігії і вірування».

У Держдепартаменті наголошують, що смертна кара може застосовуватися «лише за найсерйозніші злочини».

«Ми закликаємо владу Ірану вжити необхідних кроків для скасування смертної кари», – мовиться у заяві.

У серпні суд в Ірані засудив Тахері до смертної кари вдруге. Це відбулося за 2 роки після того, як апеляційний суд скасував попереднє рішення щодо смертної кари.

27 серпня адвокат Тахері Махмуд Алізаде Табатабай повідомив, що його підзахисного засудили до смерті за звинуваченнями у «розповсюдженні корупції на Землі» і заснуванні групи «Коло містицизму». Адвокат заявив, що оскаржуватиме рішення і висловив сподівання, що Верховний суд скасує його.

61-річний Мохаммад Алі Тахері – популярний екстрасенс, який пропагує містичне розуміння всесвіту.