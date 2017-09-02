За підвищених заходів безпеки Одеса відзначає День міста

В Одесі, де 2 вересня відзначається День міста, діють підвищені заходи безпеки, передає кореспондент Радіо Свобода.

У поліції очікують, що в святкуванні, яке триватиме до вечора, візьмуть участь близько 100 тисяч людей. Як повідомляється, в центральній частині міста функціонуватимуть фільтраційно-пропускні пункти, на яких правоохоронці з металошукачами перевірятимуть громадян на наявність вибухонебезпечних предметів і зброї.

У п’ятницю правоохоронці перевіряли підозрілу коробку, що знаходилась біля центрального входу до залізничного вокзалу. Пакунок був перемотаний ізоляційною стрічкою. В результаті перевірки вибухотехніки встановили, що на сходах вокзалу невідомі залишили муляж металошукача.

2 вересня Одеса відзначає 223-тю річницю заснування міста. Деякі історики з Одеського Національного університету імені Мечнікова наполягають, що козацькі поселення знаходились на місці Одеси ще за 400 років до її офіційної дати народження. Тому, на думку дослідників, варто відзначати принаймні 600 років від першої писемної згадки про чорноморське місто. Вчені намагаються популяризувати цю дату, працює дослідницька група «Одесі – 600».