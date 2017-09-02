Світоліна і Долгополов зіграють у третьому колі US Open

Двоє українських тенісистів 2 вересня зіграють у третьому колі відкритого чемпіонату США з тенісу, останнього в сезоні турніру найпрестижнішої серії Grand Slam.

Обидва представники України змагатимуться на третьому за значенням корті Grandstand. Першим на нього вийде Олександр Долгополов, який за вихід до четвертого раунду зіграє з сербом Віктором Троїцьки. Цей поєдинок має розпочатися о 18:00 за київським часом.

Третім запуском на цій же арені гратиме четверта ракетка світу Еліна Світоліна, суперницею якої стане американка Шелбі Роджерс.

У другому Долгополов переграв сильного суперника, 15-го сіяного у Нью-Йорку чеха Томаша Бердиха, а Світоліна була сильнішою за росіянку Євгенію Родіну.