Німеччина закликає до паузи в переговорах ЄС із Туреччиною

Німеччина може «переосмислити» свої відносини з Туреччиною та закликає до паузи в переговорах Євросоюзу з Анкарою після того, як затримали ще двох громадян Німеччини. Про це 1 вересня заявила канцлер Німеччини Анґела Меркель.

Раніше цього тижня в Туреччині затримали ще двох громадян Німеччини, таким чином, загальна кількість утримуваних у Туреччині німецьких громадян сягнула 12. Берлін заявляє, що затримані ці люди за «політичними звинуваченнями». Серед них є кореспондент видання Die Welt Деніз Юцель, який був затриманий 200 днів тому.

Впродовж року від часу невдалого перевороту в Туреччині затримали багатьох європейських громадян, яких звинуватили в причетності до заворушень.