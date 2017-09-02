У Харкові збірна України з футболу зіграє з турецькою командою

Збірна України з футболу 2 вересня в Харкові проведе поєдинок сьомого туру відбірного турніру чемпіонату світу. Суперниками команди Андрія Шевченка будуть футболісти Туреччини, яких місяць тому очолив колишній наставник донецького «Шахтаря» Мірча Луческу.

Матч дуже важливий для обох команд, які мають по 11 очок після шести ігор і на два бали відстають від лідерів – команд Хорватії та Ісландії.

У складі збірної України в зустрічі не зможуть взяти участь дискваліфікований Ярослав Ракицький, а також не зовсім здоровий Денис Гармаш і Владлен Юрченко, які опинилися поза заявкою на гру.

У складі команди Луческу на поле точно не вийдуть захисник дортмундської «Боруссії» Омер Топрак, півзахисники Юсуф Язіджі («Трабзонспор», Туреччина) та Юнус Маллі («Вольфсбург», Німеччина), а також нападник Бурак Їлмаз («Трабзонспор», Туреччина).

На чемпіонат світу, який влітку 2018 року прийматиме Росія, напряму потрапляє переможець групи, а друга команда зіграє стикові поєдинки з віце-лідером однієї з інших груп. Всього груп у Європі дев’ять, тож одразу поза відбором залишиться одна з других команд.