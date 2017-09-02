Щонайменше семеро людей загинули внаслідок нападу на електростанцію в Іраку

Щонайменше семеро людей загинули, ще дев’ятеро поранені внаслідок нападу на електростанцію на півночі Іраку. За даними іракських силовиків, озброєні гранатами та одягнені в пояси з вибухівкою бойовики атакували підприємство зранку 2 вересня в Самаррі, це близько 100 кілометрів на північ від Багдада.

Троє нападників на нетривалий час оточили місце, де перебували співробітники електростанції. На місце інциденту прибули підкріплення сил безпеки, були вбиті двоє бойовиків, відбулася евакуація працівників.

Жодне з угруповань не взяло на себе відповідальності за інцидент, але вибухи та напади в Іраку часто здійснюють бойовики екстремістської групи «Ісламська держава».

За останні місяці це екстремістське угруповання зазнало бойових невдач і втратило контроль над значними територіями в Іраку. Зокрема, в липні іракські сили відновили контроль над містом Мосул, ключовим опорним пунктом бойовиків на півночі Іраку.