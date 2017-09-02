МЗС Росії викликало дипломата США, щоб висловити протест проти ймовірних обшуків у Вашингтоні

Російське міністерство закордонних справ 2 вересня заявило, що викликало американського дипломата в Москві Ентоні Ґодфрі, щоб висловити йому протест проти планів влади США провести обшуки в комплексі російської торговельної місії у Вашингтоні.

Російське зовнішньополітичне відомство засудило те, що називає планованою «незаконною перевіркою» та «безпрецедентними агресивними діями». Міністерство стверджує, що обшук може використовуватися спецслужбами США для «антиросійських провокацій» шляхом «розміщення компрометуючих предметів».

Державний департамент США встановив 2 вересня як крайній термін для закриття російського консульства в Сан-Франциско, а також двох інших дипломатичних будівель у Вашингтоні та Нью-Йорку, які використовуються як торгові представництва.

Уряд США виконав оприлюднену 28 липня пропозицію Росії про скорочення до 1 вересня кількості американського дипломатичного персоналу в цій країні до 455 людей.