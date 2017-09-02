Укргідрометцентр: завтра в більшості областей України до 28 градусів тепла, без опадів

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що завтра, 3 вересня, в більшості областей України до 28 градусів тепла, опадів не буде.

Як повідомляє Укргідрометцентр, лише у західних областях завтра очікується дощ, місцями сильний, подекуди грози, температура вдень 21-26°, на крайньому заході 13-18°.

За даними синоптиків, на решті території без опадів, температура вдень 23-28 градусів тепла, а у Вінницькій, Кіровоградській, Одеській і Миколаївській областях – до 31°.

У Києві, за даними Укргідрометцентру, 3 вересня опади не очікуються, температура вдень 25-27 градусів тепла.