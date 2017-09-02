У Німеччині десятки тисяч людей евакуювали через знешкодження бомб часів війни

Близько 90 тисяч людей залишили свої будинки та робочі місця в двох німецьких містах через бомби часів Другої світової війни, виявлені під час будівництва.

Понад 21 тисячі людей, що живуть в західному місті Кобленці, наказали покинути територію, де 2 вересня спеціалісти знешкодили 500-кілограмну авіаційну американську бомбу. Їм дозволили повернутися до своїх домівок пізніше цього ж дня.

Понад 70 тисяч жителів змушені були залишити свої будинки в Франкфурті, де влада 3 вересня планує знешкодити британську авіабомбу часів Другої світової війни.

Евакуація населення у Франкфурті, де почали вивозити пацієнтів з лікарень 2 вересня, була названа найбільшою в Німеччині після завершення війни.

Бомба у Кобленці була виявлена 28 серпня під час будівництва нового дитячого садка. Інформаційне агентство dpa повідомляло про затримки в проведенні евакуації – чиновники намагалися переконати людей покинути свої будинки. За даними агентства, примусову евакуацію проводили у двох будинках в Кобленці.