Горбатюк: до цього часу Росія офіційно не повідомила місце проживання Януковича

Керівник департаменту спецрозслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк заявляє, що до цього часу Росія офіційно не повідомила місце проживання колишнього президента України Віктора Януковича. Про це він сказав в ефірі телеканалу «112 Україна».

«На сьогодні в офіційний спосіб від правоохоронних органів Російської Федерації ми не отримали відповіді про місце проживання на території Росії колишнього президента. Ці дані про проживання в Ростові-на-Дону…вони надійшли до прокуратури від адвокатів. Ми неодноразово надсилали клопотання до Росії… Повідомлення про відмову в екстрадиції ми отримали, а щодо місця проживання просто не отримали відповіді», – сказав Горбатюк.

Раніше російський артист, депутат Держдуми відпартії «Єдина Росія» Йосип Кобзон в інтерв’ю виданню «Дні» заявив, що Янукович живе по сусідству: в селищі Баковка Одінцовського району Московської області. Згодом у Росії спростували цю заяву Кобзона.

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема, щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року. Наразі в суді щодо екс-президента проводиться заочний судовий процес за обвинувачення у держзраді.

Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії.

Наприкінці листопада 2016 року Янукович як свідок давав свідчення у форматі відео-зв’язку у справі щодо 5 бійців розформованого спецпідрозділу «Беркут». Тоді він повідомив у суді, що перебуває в російському місті Ростов-на-Дону.