Трамп зустрівся з постраждалими від урагану «Гарві»

Президент США Дональд Трамп сьогодні зустрівся з постраждалими від урагану «Гарві», обіймаючи дітей і називаючи співпрацю між федеральними, державними й місцевими органами влади «фантастичною».

Трамп прибув до міста Г’юстон, четвертого за величиною в США, разом з першою леді Меланією Трамп.

Ураган «Гарві» завдав значної шкоди місту Г’юстон та іншій місцевості штату Техас, які були затоплені. Паводки паралізували місто.ьПосилаючись на місцевих чиновників, газета «Хроніки Г'юстона» повідомляла про те, що кількість загиблих від шторму перевищила 50.

Трамп подорожував регіоном на початку цього тижня, але не відвідував зону катастрофи, посилаючись на те, що такий візит може заважати операції з порятунку.

Шторм спричинив десятки мільярдів доларів збитків, Білий дім звернувся до Конгресу з проханням надати 7,85 мільярдів доларів США для відновлення постраждалих від буревію територій.

Трамп під час свого візиту 2 вересня висловив сподівання, що Конгрес швидко схвалить його запит на фінансування.