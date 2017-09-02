Порошенко назвав неприйнятним блокування храму УПЦ КП в Криму

Президент Петро Порошенко назвав неприйнятним блокування російськими силовиками храму Української православної церкви Київського патріархату в Сімферополі в анексованому Криму.

«Ми маємо захищати і свою державу, і своїх громадян, і свою віру, так само, до речі, як захищати українську церкву, на яку днями скоєно напад в окупованому Криму. Ми не збираємось із цим ні миритися, ні приймати. І вимагаємо припинити дії проти української церкви», – сказав Порошенко під час зустрічі з предстоятелями церков і Героями України.

Вранці 31 серпня російські спецслужби заблокували храм святих рівноапостольних князів Ольги й Володимира Української православної церкви Київського патріархату в Сімферополі. При блокуванні храму архієпископу Сімферопольському і Кримському УПЦ КП Клименту пошкодили руку.

Підконтрольна Кремлю виконавча служба в Криму пояснила блокування храму рішенням російського суду.

В Українській православній церкві Київського патріархату обурені діями російських силовиків, які блокували сімферопольський храм УПЦ КП і застосували силу до архієпископа Климента в анексованому Криму. Про це йдеться в заяві Патріархії, яка назвала дії російських силовиків «нечестивими» і висловила в зв’язку з цим «рішучий протест».

Після анексії Криму Росією підконтрольна Кремлю влада захопила частину будівель Кримської єпархії Української православної церкви Київського патріархату та провела конкурс на оренду частини приміщень церкви. Архієпископ Сімферопольський і Кримський Української православної церкви Київського патріархату Климент закликав світову спільноту до захисту національних, культурних і релігійних прав громадян України в Криму.

Велика частина православних храмів і громад Криму й Севастополя підпорядковується УПЦ Московського патріархату.