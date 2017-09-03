Суд повернув прокуратурі обвинувальний акт у справі розстрілів на Майдані

Солом'янський районний суд Києва повернув прокуратурі обвинувальний акт у кримінальному провадженні про незаконну передачу зброї «тітушкам» для розстрілу активістів Євромайдану в лютому 2014 року. Про це повідомив «5-му каналу» начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

Він запевнив, що вердикт будуть оскаржувати.

«Обвинувальний акт з обвинуваченням був повернутий судом до прокуратури, і це сталось через 1,5 року розгляду цієї справи у підготовчому засіданні. Аргументація, що, окрім тих осіб, які безпосередньо видавали зброю – 3 правоохоронців і один представник від «тітушок», що отримував зброю, в обвинувальному акті зазначаються особи, які надавали вказівки. А суд вважає, що ці особи не повинні зазначатись в обвинувальному акті. На нашу думку, це є незаконним», – наголосив Горбатюк.

Генеральна прокуратура заявила, що «тітушкам» видали понад 408 автоматів і близько 90 тисяч патронів, щоб придушити протест на Майдані в лютому 2014 року.

Слідчі повідомляють, що провокаторів, які атакували майданівців, особисто координував міністр внутрішніх справ часів Януковича Віталій Захарченко. Найбільше їх було з Києва і Харкова, а також – Житомира, Ніжина й Білої Церкви.

Підозру оголосили 26-ти «тітушкам», до суду спрямовано 6 обвинувальних актів. На лаві підсудних також – троє правоохоронців, які безпосередньо видавали зброю.

На початку року Генеральна прокуратура повідомила, що триває розслідування понад двох з половиною сотень проваджень щодо злочинів, вчинених під час подій Майдану, а більш ніж 30 осіб вже визнані винними у судах. Між тим, як зазначив начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, за ґратами опинився тільки один фігурант цих справ.