У столиці Чехії відбувся перший український фестиваль

До тисячі людей зібрались у столиці Чехії Празі на перший український фестиваль, метою якого є популяризація української культури в Чехії.

На фестивалі, який відтепер буде щорічним, зібрались на виставковому центрі «Голешовіце» переважно чеські українці, а також ті, хто працює в Чехії. Серед гостей було багато і чехів.

«Відчуваєш, що ти не один у цій країні. Ми тут у Чехії і проповідуємо, і переконуємо, і розповідаємо про Україну, і нас тут багато. Ми гуртуємось», – сказала у своєму виступі керівник Товариства українців Чехії Марія Скиба.

Хвилиною мовчання і стоячи учасники фестивалю пом’янули загиблих на Донбасі українських вояків.

«В Україні зараз війна, але ми пам’ятаємо, звідки ми. Ми ніколи не забудемо те, що роблять ті молоді хлопці для України, захищаючи її», – сказала Скиба.

Посол України в Чехії Євген Перебийніс подякував чеським українцям за гуманітарну допомогу для української армії і закликав і далі виявляти солідарність з Україною та виходити на акції в Європі проти російської агресії в Україні.

«Треба робити навіть маленькі справи, висловлюючи солідарність з Україною. Якщо ви тут, значить, вам Україна не байдужа», – сказав Перебийніс.

На фестивалі виступили пісенні гурти, також можна було відвідати українські страви і купити сувеніри, зокрема вишиванки.

Українці є найчисельнішою іноземною національною громадою Чехії, випередивши в’єтнамців, словаків та росіян.

За офіційними даними, в Чехії легально перебуває близько 110 тисяч українців, із них майже половина живе у Празі.