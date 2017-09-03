У Німеччині знешкодили потужну бомбу часів Другої світової

У Німеччині, в місті Франкфурті-на-Майні успішно знешкодили виявлену там потужну невибухлу авіабомбу часів Другої світової війни.

Задля цієї цілоденної операції з міркувань безпеки ще зранку евакуювали мешканців у радіусі півтора кілометра від місця знахідки в міському районі Вестенде. Залишити домівки були змушені понад 60 тисяч мешканців «фінансової столиці» Німеччини.

Під евакуацію потрапили і лікарні, старечі будинки, оперний театр і центральний Федеральний банк Німеччини.

Знешкодження британської бомби вагою в 1 тисячу 800 кілограмів, яку виявили ще у вівторок, протривало довше від планованого часу: частина мешканців відмовлялася вийти з дому попри попередження, що в разі невдачі вибух може знести кілька кварталів. Їх довелося евакуйовувати силою. Саме знешкодження теж виявилося важчим, ніж очікували.

«Ось герої Франкфурта і переможене чудовисько»

Це була наймасовіша евакуація в Німеччині за тривалий час.

Попереднього дня, в суботу, понад 20 тисяч людей так само евакуйовували в місті Кобленці, де виявили невибухлу 500-кілограмову американську бомбу часів Другої світової, для її знешкодження.

У травні 50 тисяч людей евакуйовували в Ганновері, де знешкоджували відразу кілька бомб воєнних часів.

Іще одна з найбільших евакуацій, 54 тисяч людей, відбулася на Різдво 2016 року в Аугсбурзі – там знешкоджували таку ж, як нині у Франкфурті, 1800-кілограмову британську бомбу.

У Німеччині, яка наприкінці Другої світової війни зазнала важких бомбардувань із боку союзників, досі, через 72 роки після закінчення війни, нерідко знаходять небезпечні боєприпаси тих часів. Щороку виявляють пересічно по дві тисячі тонн таких боєприпасів.