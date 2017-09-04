Китай приймає саміт БРІКС

У китайському місті Сяминь 4 вересня відбувається саміт об’єднання БРІКС. Перед його початком голова Китаю Сі Цзіньпін закликав країни-члени вести спільну боротьбу зі зростанням торговельного протекціонізму в світі.

«Співпраця країн БРІКС є не дискусійним клубом, а робочою групою, яка реалізує всі цілі», – заявив китайський лідер.

На полях саміту відбулася зустріч Сі Цзіньпіна з президентом Росії Володимиром Путіним. Офіційне агентство Китаю «Сіньхуа» повідомило, що два лідери обговорили загострення напруженості через останнє ядерне випробування Північної Кореї.

Згідно з повідомленням, Сі та Путін рішуче засудили дії Пхеньяна і заявили, що домовилися «дотримуватися мети щодо ядерного роззброєння Корейського півострова, підтримувати тісний зв'язок і координацію і належним чином реагувати» на випробування.

Китай є головним союзником Північної Кореї та основним її економічним партнером. Москва також має тісні контакти з Пхеньяном, зокрема, використовує на масштабних будівництвах працю північнокорейських громадян.