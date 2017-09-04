Світоліна і Долгополов зіграють на центральному корті US Open

Лідери українського тенісу Еліна Світоліна та Олександр Долгополов 4 вересня проведуть свої поєдинки на центральному корті відкритого чемпіонату США – арені імені Артура Еша.

Долгополов зіграє в четвертому колі престижного змагання з першою ракеткою світу – іспанцем Рафаелем Надалем. Цей поєдинок розпочнеться не раніше 19:00 за київським часом – коли завершиться запланований на 18:00 поєдинок жіночого одиночного розряду.

Четверта ракетка світу Еліна Світоліна закриватиме ігровий день на центральному корті. Свій поєдинок проти 15-ї сіяної у Нью-Йорку американки Медісон Кіз харків’янка розпочне вже зранку 5 вересня за київським часом. Зустріч Світоліна – Кіз розпочнеться після завершення чоловічого протистояння Федерер – Кольшрайбер, яке має фіксований час початку – 2:00 за Києвом.