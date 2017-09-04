Узбекистан скасував обмеження на валютному ринку

Узбекистан лібералізує свій валютний ринок з 5 вересня, зокрема, відмовляється від фіксованого курсу національної валюти, сома, до долара США та скасовує обмеження на купівлю іноземних валют фізичними особами та компаніями.

Згідно з повідомленням на сайті уряду, лібералізація дозволить визначити вартість національної валюти ринковими методами.

Дотепер в Узбекистані діяв фіксований курс, але така політика призвела до розквіту незаконного ринку. Офіційний обмінний курс становив 4 тисячі 210 сомів за долар і суттєво відрізнявся від котирувань на «чорному» ринку.

Банківські джерела повідомили агентству Reuters, що після лібералізації початковий курс може дещо перевищувати показники «чорного» ринку, де курс становив близько 7 тисяч 700 сомів за долар.