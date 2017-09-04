Прокуратура Казахстану вимагає обмеження свободи на 4 роки для журналіста Мамая

У Казахастані прокуратура вимагає на чотири роки обмежити свободу Жанболата Мамая – журналіста, відомого критичними висловлюваннями на адресу влади. На судовому засіданні 4 вересня в місті Алмати прокурор також попросив конфіскувати майно Мамая та заборонити йому журналістську діяльність.

Журналіст Жанболат Мамай 14 серпня постав перед судом. Мамая, який виконує обов’язки головного редактора незалежного видання «Трибуна», звинувачують у відмиванні грошей. Сам журналіст і його прихильники заявляють, що справа сфабрикована.

Слідство вважає, що Мамай причетний до схем, використаних казахстанським утікачем, олігархом Мухтаром Аблязовим.

Мамай заперечує зв’язок із Аблязовим і каже, що справа політично мотивована.

Колишній голова казахстанського банку БТА Мухтар Аблязов, який нині живе поза межами Казахстану, є опонентом президента Нурсултана Назарбаєва. Аблязова розшукують Казахстан, Росія та Україна за підозрою в розкраданні близько 5 мільярдів доларів. Бізнесмен заперечує звинувачення та каже про політичні переслідування.