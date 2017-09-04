Місія України та США пролетить над Росією та Білоруссю для контролю військової діяльності

Спостережний політ місії США та України очікується над територіями Білорусі та Росії з 4 до 8 вересня, повідомляє білоруське оборонне відомство. Проліт відбуватиметься на виконання Договору про відкрите небо, уточнбє сайт відомства.

«Метою проведення спостережного польоту є контроль військової діяльності на територіях держав», – нагадують військові Білорусі.

Договір про відкрите небо – багатостороння міжнародна угода, підписана 24 березня 1992 року в Гельсінкі представниками 23 держав-членів Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Метою договору є сприяння зміцненню довіри між державами через удосконалення механізмів контролю за військовою діяльністю та за дотриманням чинних договорів у галузі контролю над озброєннями. Договір встановлює режим відкритого неба, мета якого — забезпечити можливість його учасникам здійснювати обльоти територій один одного.