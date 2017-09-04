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04 Вересень 2017, Київ 15:37
Новини | Події

Прокуратура оскаржує рішення суду про взяття на поруки Шуфрича-молодшого

Суд на засіданні 30 серпня дозволив депутатові Нестору Шуфричу (л) взяти сина (п) на поруки

Прокуратура Києва подала апеляційну скаргу на рішення суду про запобіжний захід для сина народного депутата з «Опозиційного блоку» Нестора Шуфрича, який у центрі Києва на пішохідному переході збив людину. Про це повідомили у прес-службі прокуратури.

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30 серпня Шевченківський районний суд Києва віддав Нестора Шуфрича-молодшого на поруки батька, народного депутата з «Опозиційного блоку». Натомість прокуратура просила про цілодобовий домашній арешт. Адвокати Шуфрича наполягали, що підстав для домашнього арешту немає, заявляючи, що їхній підзахисний не збирається втікати і здав закордонний паспорт.

Напередодні Шуфричу-молодшому оголосили підозру за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження».

За даними поліції, ДТП сталася ввечері 26 серпня: автомобіль «Бентлі», за кермом якого перебував син депутата, на пішохідному переході збив чоловіка. Потерпілого з травмами «швидка» доставила в лікарню, в нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, переломи передпліччя і гомілки.

У поліції Києва додали, що водій співпрацює зі слідством, його закордонний паспорт долучений до матеріалів кримінального провадження.

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