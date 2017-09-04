У ЄС 6 вересня розглянуть продовження санкцій проти Росії через анексію Криму – журналіст

Посли Європейського союзу 6 вересня розглянуть продовження санкцій проти Росії, запроваджених через анексію Криму.

«Посли Євросоюзу проведуть засідання в середу, щоб ще на 6 місяців продовжити візові заборони та замороження активів фізичних осіб і компаній за загрозу суверенітету України і анексію Криму», – написав у Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

Рада Європейського союзу 13 березня продовжила на півроку обмежувальні заходи, впроваджені Євросоюзом через порушення або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Діють ці санкції до 15 вересня 2017 року, вони включають заморожування активів і заборону на в’їзд до ЄС 150 особам і 37 організаціям.

Ці обмежувальні заходи були впроваджені у березні 2014 року, як реакція Європейського союзу на кризу в Україні. Санкції проти Росії запровадили також США.