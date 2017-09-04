Союз журналістів Росії виступив на захист журналістки Латиніної

Союз журналістів Росії повідомив, що звернеться до Слідчого комітету і Генеральної прокуратури Росії з вимогою знайти і притягти до відповідальності винних у нападі на журналістку «Нової газети» і радіостанції «Ехо Москви» Юлію Латиніну.

Напередодні Латиніна повідомила, що в неділю вранці в неї згоріла автомашина. На думку самої журналістки, причиною загоряння став підпал. Латиніна припустила, що машину могли спалити люди, які раніше облили вікна її будинку їдкою хімічною рідиною. У Міністерстві внутрішніх справ Росії повідомили, що проводять перевірку за цим фактом.

У липні Латиніна повідомляла, що рідина, якою облили вікна її будинку, викликає задуху і блювоту.

У серпні минулого року невідомі облили журналістку фекаліями.

Правозахисники і колеги Латиніної вимагали розслідувати ці напади, проте призвідники досі не знайдені.

Юлія Латиніна відома своїми публікаціями, нерідко суперечливими, що виступають різко проти офіційної лінії Кремля і критикують її.