Луценко: в Швейцарії виявили банківську скриньку із золотом людини з оточення Януковича

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що в Швейцарії виявили банківську скриньку з 500 кілограмами золота, що належить людині, близькій до оточення колишнього президента України Віктора Януковича.

«Я не можу поки повідомляти, кому саме належить та комірка із золотом, аби не нашкодити інтересам слідства… Зараз проводяться всі необхідні заходи, аби воно (золото – ред.) було заарештоване, а пізніше передане до України», – сказав Луценко.

За його словами, йдеться про гучну справу, яку розслідує ГПУ.

Раніше в інтерв’ю українському виданню Insider заступник генерального прокурора України Євген Єнін заявив, що за кордоном заарештували понад півтонни золота, яке було вивезене з України оточенням екс-президента Віктора Януковича.

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема, щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року. Наразі в суді щодо екс-президента проводиться заочний судовий процес за обвинуваченням у державній зраді.

Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві.