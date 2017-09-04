Штаб: сьогодні на Донбасі були 9 порушень режиму тиші з боку бойовиків

У штабі АТО заявляють, що сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовані дев’ять порушень режиму тиші з боку підтримуваних Росією бойовиків.

Як повідомляє прес-центр штабу, найбільш неспокійно було на приморському напрямку поблизу Водяного – тут сепаратисти 5 разів обстрілювали позиції з гранатометів і великокаліберних кулеметів, також гранатомети і стрілецьку зброю вони застосовували на околицях Мар’їнки.

На донецькому напрямку сепаратисти з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї двічі обстрілювали опорні пункти українських військових в авдіївській промзоні, додають у штабі.

В угрупованні «ДНР» заявляють, що українські військові минулої доби 29 разів порушили режим тиші, обстрілявши райони біля 14 населених пунктів.В угрупованні «ЛНР» заявляють про шість таких порушень.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.