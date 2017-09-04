OCCRP: влада Азербайджану відмивала гроші для хабарів

Центр дослідження корупції і організованої злочинності (OCCRP) стверджує, що влада Азербайджану з 2012 по 2014 роки через фіктивні компанії у Великій Британії «відмила» майже 3 мільярди доларів.

За даними нового розслідування центру, згодом ці гроші були витрачені на предмети розкоші і на хабарі європейським політикам, які лобіювали інтереси Азербайджану в Європейському союзі чи блокували резолюції, що засуджують порушення прав людини в цій країні.

Зокрема, за даними розслідувачів, азербайджанська влада, ймовірно, підкупила німецького політика Едуарда Лінтнера, болгарського політика Ірину Бокову та італійського політика Луку Волонте. Лінтнер 2013 року очолював делегацію спостерігачів від Німеччини на президентських виборах в Азербайджані, Бокова того ж року проводила фотовиставку «Азербайджан – простір толерантності», Волонте, у свою чергу, отримував гроші за те, щоб не допустити ухвалення резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи про політв’язнів в Азербайджані.

В OCCRP стверджують, що значна частина коштів, які азербайджанська влада вивела на рахунки фіктивних британських компаній, належала азербайджанським банкам, у тому числі державному International Bank of Azerbaijan. Крім того, 29 мільйонів доларів на «підставну особу з Азербайджану» 2012 року переказала російська державна компанія «Рособоронекспорт». Два мільйони доларів, імовірно, пішли на хабарі, решта суми, як стверджується в розслідуванні, дісталася структурам, пов’язаним із чільними посадовцями Азербайджану, в тому числі з президентом країни Ільгамом Алієвим.

Минулого року Центр дослідження корупції і організованої злочинності опублікував розслідування корупції в найвищих ешелонах влади в низці країн. Росії присвячена значна частина розслідування – в ній стверджується, що наближені до президента Росії Володимира Путіна люди через банк «Росія» і панамські офшорні компанії «відмили» понад 2 мільярди доларів.

У тому розслідуванні йшлося і про Україну: за його даними, українські високопосадовці (серед яких колишні члени парламенту, високі чини з правоохоронних органів, діти чільних чиновників у сфері оборони та боротьби з корупцією), використовуючи складну мережу офшорів, купували нерухомість за кордоном, ухилялись від сплати податків, відмивали кошти. Також у розпорядженні розслідувачів опинилась переписка, що свідчить про пропозиції хабарів за припинення кримінальних переслідувань щодо соратників Віктора Януковича.