Бойовики на Донбасі здійснили 36 обстрілів – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 4 вересня підтримувані Росією бойовики здійснили 36 обстрілів позицій Збройних сил України, половина з цих обстрілів були неприцільними.

Втрат серед українських військових немає, вказує штаб АТО.

«Як і в попередні дні, основне напруження зберігалося на Донецькому напрямку», – ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованні «ДНР» повідомляють, що поблизу Авдіївки тривають мінометні бої, та звинувачують Збройні сили України в обстрілах околиць Донецька, Горлівки та Старомихайлівки. В угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 4 вересня.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.