Через негоду знеструмлені 70 населених пунктів – ДСНС

Внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) 4 вересня сталося знеструмлення 70 населених пунктів у п’яти областях, інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За цим повідомленням, найбільше сіл чи містечок залишилися без електрики на Полтавщині (30) та Сумщині (22). В Черкаській області таких населених пунктів 10, у Львівській – сім, у Кіровоградській – один.

«До відновлення електропостачання населених пунктів залучено аварійні бригади обленерго», – вказують рятувальники.

Знеструмлення через негоду фіксуються вже другу добу поспіль, але 3 вересня стихія лютувала лише в західних областях України, де без електрики залишилися 167 населених пунктів