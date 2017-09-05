Збірна України з футболу зіграє в Ісландії

Збірна України, яка продовжує боротися за путівку на чемпіонат світу з футболу, 5 вересня проведе поєдинок восьмого туру відбірного турніру проти команди Ісландії на її полі. Початок гри – о 21:45 за Києвом.

Результати матчів сьомого туру дозволили підопічним Андрія Шевченка піднятися з четвертого на другий рядок таблиці групи І. Після перемоги над турками (2:0) українці набрали 14 очок і поступаються двома балами лише хорватам, які в перерваному через зливу матчі все ж дотиснули футболістів Косова (1:0).

На одне очко від «синьо-жовтих» відстають ісландці, які сенсаційно програли у Фінляндії – 0:1. Зберігають шанси втрутитися в боротьбу за путівку на світову першість і турки, які мають 11 очок.