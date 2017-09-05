Лауреат Нобелівської премії Малала закликала свою колегу з М’янми засудити переслідування рохінджа

Лауреат Нобелівської премії миру, пакистанка Малала Юсафзай 4 вересня закликала свою колегу, нобелівську лауреатку з М’янми Аун Сан Су Чжи засудити насильство проти мусульман рохінджа.

Аун Сан Су Чжи, яка за влади військових багато років провела під домашнім арештом, нині є цивільним лідером країни, де сотні людей загинули в протистоянні між повстанцями та військовими, а близько 90 тисяч представників рохінджа втекли до сусідньої держави Бангладеш.

«Я неодноразово засуджувала це трагічне та ганебне поводження. Я досі чекаю, коли моя колега, лауреат Нобелівської премії Аун Сан Су Чжи зробить те ж саме», – написала Малала в мережі Twitter.

Критика мовчання Су Чжи з цього приводу від правозахисних груп та переважно мусульманських країн зростає, деякі критики закликають Нобелівський комітет позбавити її премії. Захисники Су Чжи кажуть, що вона має обмежені можливості контролювати військових.

Насильство у М’янмі спалахнуло, коли 25 серпня невелика група повстанців рохінджа напала на відділки поліції. В результаті сутичок загинули щонайменше 400 людей.

Чиновники М’янми звинувачують бойовиків у спалення будинків та смертях цивільних осіб, але правозахисники та представники цієї етнічної групи кажуть, що армія М’янми намагається вигнати їх із країни, здійснюючи кампанію підпалів та вбивств.

20-річна нині Малала Юсафзай стала відомою, коли нападник-таліб вистрелив їй у голову в 2012 році – через її діяльність для залучення пакистанських дівчат до отримання освіти. Малала отримала Нобелівську премію миру 2014 року.