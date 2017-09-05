На залізничному вокзалі Києва затримані поліцейські, які грабували пасажирів

На центральному залізничному вокзалі Києва вночі 5 вересня відбулася спецоперація із затримання п‘ятьох співробітників патрульної служби, які тривалий час здійснювали напади та пограбування пасажирів. Про це 5 вересня повідомила прокуратура Києва.

Згідно з повідомленням, ці працівники поліції під час несення служби на території вокзалу під різними приводами доставляли до поліцейського приміщення громадян, які подорожували або перебували напідпитку.

«Застосовуючи щодо затриманих спецзасоби (кайданки, сльозогінний газ), а також фізичне насильство, поліцейські грабували їх. Зазвичай здобиччю зловмисників ставали гроші, мобільні телефони та інші цінні речі», – вказано в повідомленні прокуратури.

Слідчі встановили причетність зловмисників до щонайменше 10 нападів на громадян, скоєних з березня по вересень 2017 року. Під час негласних слідчих дій задокументовані факти «кришування» цими поліцейськими кишенькових злодіїв з подальшим перерозподілом викрадених коштів. Затримання працівників поліції відбулося під час вчинення ними чергового пограбування громадянина на вокзалі.

Усім затриманим правоохоронцям оголошено про підозру за ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу), ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посад.