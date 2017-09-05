Росія може додатково скоротити кількість американських дипломатів у Москві – Путін

Президент Росії Володимир Путін заявив 5 вересня 2017, що його країна залишає за собою право додатково скоротити кількість американських дипломатичних співробітників у Москві.

Виступаючи після саміту БРІКС у Китаї, Путін заявив, що Москва, перш ніж ухвалити рішення, «чекатиме та подивиться, як розвивається ситуація».

Російський лідер назвав «хамськими та безпрецедентними» дії Вашингтона щодо російських дипломатичних об’єктів у США. Він вказав, що накаже міністерству закордонних справ звернутися до суду з позовом про порушення прав власності Росії.

Адміністрація США негайно не відреагувала на заяви Путіна. Але американські чиновники раніше казали, що Сполучені Штати не вжили жодних неправомірних дипломатичних або юридичних заходів, коли наказали росіянам залишити російське консульство в Сан-Франциско, а також дві інших дипломатичних будівлі у Вашингтоні та Нью-Йорку, які використовувалися як торгові представництва до 2 вересня.

Москва в серпні запропонувала США скоротити дипломатичний персонал у Росії до 455 до 1 вересня, президент Володимир Путін тоді ж заявив, що це означає скорочення 755 співробітників. До таких дій Росія вдалася у відповідь на нові санкції США через російську агресію в Україні.

Відносини між Москвою та Вашингтоном також затьмарені через імовірне втручання Росії у президентські вибори у США в 2016 році.