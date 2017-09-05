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05 Вересень 2017, Київ 12:35
Новини | Міжнародні

У Франції суд розглядає позов Азербайджану до двох журналістів

Свідок захисту французьких журналістів, правозахисниця Лейла Юнус

Суд у Франції розпочав розгляд позову уряду Азербайджану, який звинувачує в наклепі двох французьких журналістів – Еліз Люсе та Лорана Рішара.

В ефірі теле- і радіоканалів вони назвали режим в Азербайджані «диктатурою».

Правозахисна організація «Репортери без кордонів» вважає судовий позов спробою залякати тих, хто розповідає про обмеження свободи слова в Азербайджані.

Свідками з боку захисту виступлять голова відділу країн Східної Європи і Центральної Азії організації «Репортери без кордонів» Йоганн Бір, журналіст азербайджанської опозиційної газети «Азадлиг» Агіль Халіл і правозахисники Лейла та Аріф Юнуси.

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