У Франції суд розглядає позов Азербайджану до двох журналістів

Суд у Франції розпочав розгляд позову уряду Азербайджану, який звинувачує в наклепі двох французьких журналістів – Еліз Люсе та Лорана Рішара.

В ефірі теле- і радіоканалів вони назвали режим в Азербайджані «диктатурою».

Правозахисна організація «Репортери без кордонів» вважає судовий позов спробою залякати тих, хто розповідає про обмеження свободи слова в Азербайджані.

Свідками з боку захисту виступлять голова відділу країн Східної Європи і Центральної Азії організації «Репортери без кордонів» Йоганн Бір, журналіст азербайджанської опозиційної газети «Азадлиг» Агіль Халіл і правозахисники Лейла та Аріф Юнуси.