Представники Швеції, Чехії та Іспанії здійснять спостережний політ над Україною – Генштаб

Група міжнародних спостерігачів, які представляють Швецію, Чехію і Іспанію, здійснять спостережний політ над територією України. Про це йдеться на Facebook-сторінці Генерального штабу ЗСУ.

«Мета заходу – виконання спостережного польоту над територією України для розвитку відкритості і транспарентності, сприяння спостереженню за виконанням діючих угод у галузі контролю над озброєннями. Матеріали, отримані під час польоту, оброблятимуться в Швеції», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що всього у групі є 15 спостерігачів – 9 від Швеції та по три – від Чехії та Іспанії. Вони прибули напередодні до України літком ВПС Швеції, і працюватимуть до 8 вересня.

Спостережний політ представників трьох європейських країн над Україною, як повідомили у Генштабі, проведуть відповідно до рішення Консультативної комісії з відкритого неба.

У понеділок стало відомо, що місії України і США до 8 вересня проводитимуть спостережний політ над територіями Білорусі та Росії. Проліт також відбуватиметься на виконання Договору про відкрите небо.

Договір про відкрите небо – багатостороння міжнародна угода від 1992 року з метою сприяння зміцненню довіри між країнами через удосконалення механізмів контролю за військовою діяльністю. Договір дає 23-ом державам-підписантам можливість здійснювати обльоти територій один одного.