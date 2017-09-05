У Флориді і Пуерто-Ріко оголосили надзвичайний стан через ураган «Ірма»

В американському штаті Флорида, а також у вільно асоційованій державі під управлінням США Пуерто-Ріко оголосили надзвичайний стан через ураган «Ірма», що насувається на Карибські острови, повідомляє департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України.

У відомстві наводять контакти консула, з яким можна зв’язатися в разі потрапляння в надзвичайну ситуацію.

За даними Національного центру ураганів США, урагану «Ірма» надали четверту категорію потужності. За повідомленням, швидкість вітру сягнула 220 кілометрів і може ще посилитися найближчим часом.

Тим часом, американські штати Техас і Луїзіана оговтуються від масових повеней, які минулого місяця спричинив ураган «Гарві». Зокрема, шторм завдав значної шкоди місту Г’юстон та іншій місцевості штату Техас, які були затоплені. Паводки паралізували місто. Посилаючись на місцевих чиновників, газета «Хроніки Г'юстона» повідомляла про те, що кількість загиблих від шторму перевищила 50.